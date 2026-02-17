Terörsüz Türkiye raporunda son durum: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Terörsüz Türkiye sürecinde rapor yazımı sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı son değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "(Terörsüz Türkiye raporu) Meclis olarak bu tarihi sorumluluk da yerine getirilmiş olacak. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir"

KOMİSYON YARIN TOPLANIYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadesine yer verildi.

