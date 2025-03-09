Terörsüz Türkiye süreci hangi aşamada? TGRT Haber ekranlarında çarpıcı sözler: Karıştırmak isteyenler var

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma ve fesih" çağrısına PKK ateşkes ile cevap verdi. Pek herkesin gelişmeleri yakın takip ettiği Terörsüz Türkiye süreci hangi aşamada? Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber ekranlarında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte, geçtiğimiz günlerde önemli bir dönüm noktasına geçildi. İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan, gönderdiği mektupta PKK'ya seslenerek "Silah bırakın ve örgütü feshedin" dedi. PKK ise Öcalan'ın bu çağrısına ateşkes ile cevap verdi.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda tartışmalar devam ederken TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ENDİŞELİ KESİMLER İKNA EDİLMELİ"

Terörsüz Türkiye sürecinin olabildiği kadar şeffaf şekilde ilerlediğini aktaran Mehmet Ali Kulat, endişeli kesimlerin ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Sürece ilişkin uyarıda da bulunan Kulat, "Bu süreci çok fazla karıştırmak isteyen var" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1898807934320042359