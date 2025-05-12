Terörsüz Türkiye süreci siyasete nasıl yansır? Şamil Tayyar'dan DEM Parti ve CHP hakkında bomba sözler

Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini duyurmasının ardından yaşanacaklar merakla beklenirken sürecin siyasete nasıl yansıyacağı da diğer merak edilenler arasında yer alıyor. TGRT Haber'in Medya Kritik programında konuşan Gazeteci Şamil Tayyar, DEM Parti ve CHP vurgusuyla Türk siyasetinde yaşanabilecek dönüşüm hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Tayyar, DEM'in Cumhur İttifakı'nın yeni bileşeni olacağını iddia etti.

Eli kanlı terör örgütünün beklenen fesih ve silah bırakma duyurusu bugün netleşti. Süreç hakkında siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken şu an merak edilen örgütün silahları bırakma sürecinin nasıl gerçekleşeceği ve bunun yansımalarının nasıl olacağı.

Aynı zamanda Terörsüz Türkiye sürecinin sonuçlarının siyasete nasıl şekil vereceği de ilgi çekiyor. Konuyla ilgili TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Gazeteci Şamil Tayyar çok çarpıcı sözler sarf etti.

"TÜM PARADİGMALAR ALTÜST OLUR"

Tayyar, "Türkiye'nin terör belasından kurtulduğunda böyle bir atmosferde siyasetteki tüm paradigmalar altüst olur." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Birincisi DEM dönüşür. Artık Kandil'in değil, İmralı'nın yönettiği bir parti haline gelir. Öcalan siyasetin içinde olmaz ama DEM'i yöneten kişi olur. Kadroları ve politikaları Öcalan belirler."

"TÜRK SOLU İLE AYRIŞMA BAŞLAR"

"Türk Solu ile de bir ayrışma başlar." diyen Tayyar "Zaten DEM'in içinden çözüm sürecine ilişkin en sert çıkışlar Türk Solu'ndan geliyordu." şeklinde konuştu. Tayyar'ın sözlerinin devamı şu şekilde:

"Türk Solu'nun DEM'le beraber yürünmesi halinde sorun yaşanacağını onlar da kabul ediyorlar. İşte TİP'in öncülüğünde bir yeni cephe oluşturalım diye yazılıp çiziliyor. Bunun hayata geçme ihtimalini yüksek buluyorum. DEM Türk Solu'ndan ayrılır ve kendine münhasır bir parti haline gelir, tamamen ipler İmralı'da olur.

"DEM PARTİ CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİ BİLEŞENİ OLUR"

DEM Parti çözüm süreci başarıya ulaştığında muhtemeldir ki Cumhur İttifakı'nın yeni bileşeni olma ihtimali yüksektir. Yeni Anayasa yazımında falan. Bu CHP'nin siyasi projeksiyonunu tümden değiştirir. Çünkü DEM'le kurduğu ilişkiyle belediyeleri kazanmıştı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili hayallerini besleyen ana taşıyıcı siyasi unsurlardan birisi DEM'di. Şimdi DEM pozisyon değiştirdiğinde CHP'ye yeni partnerler gerekiyor.

Çözüm süreci nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın siyasette Milliyetçi Cephe'nin oluşacağını düşünüyorum. Belki kapsam genişleyerek milliyetçi muhafazakar bir ittifaka dönüşebilir. Yani İYİ Parti ve Yeniden Refah'ı da alarak..."