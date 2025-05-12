Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Terörsüz Türkiye süreci siyasete nasıl yansır? Şamil Tayyar'dan DEM Parti ve CHP hakkında bomba sözler

Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini duyurmasının ardından yaşanacaklar merakla beklenirken sürecin siyasete nasıl yansıyacağı da diğer merak edilenler arasında yer alıyor. TGRT Haber'in Medya Kritik programında konuşan Gazeteci Şamil Tayyar, DEM Parti ve CHP vurgusuyla Türk siyasetinde yaşanabilecek dönüşüm hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Tayyar, DEM'in Cumhur İttifakı'nın yeni bileşeni olacağını iddia etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 23:23
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 23:41

Eli kanlı terör örgütünün beklenen fesih ve silah bırakma duyurusu bugün netleşti. Süreç hakkında siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken şu an merak edilen örgütün silahları bırakma sürecinin nasıl gerçekleşeceği ve bunun yansımalarının nasıl olacağı.

Aynı zamanda Terörsüz Türkiye sürecinin sonuçlarının siyasete nasıl şekil vereceği de ilgi çekiyor. Konuyla ilgili TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Gazeteci Şamil Tayyar çok çarpıcı sözler sarf etti.

"TÜM PARADİGMALAR ALTÜST OLUR"

Tayyar, "Türkiye'nin terör belasından kurtulduğunda böyle bir atmosferde siyasetteki tüm paradigmalar altüst olur." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Birincisi DEM dönüşür. Artık Kandil'in değil, İmralı'nın yönettiği bir parti haline gelir. Öcalan siyasetin içinde olmaz ama DEM'i yöneten kişi olur. Kadroları ve politikaları Öcalan belirler."

Terörsüz Türkiye süreci siyasete nasıl yansır? Şamil Tayyar'dan DEM Parti ve CHP hakkında bomba sözler

"TÜRK SOLU İLE AYRIŞMA BAŞLAR"

"Türk Solu ile de bir ayrışma başlar." diyen Tayyar "Zaten DEM'in içinden çözüm sürecine ilişkin en sert çıkışlar Türk Solu'ndan geliyordu." şeklinde konuştu. Tayyar'ın sözlerinin devamı şu şekilde:

"Türk Solu'nun DEM'le beraber yürünmesi halinde sorun yaşanacağını onlar da kabul ediyorlar. İşte TİP'in öncülüğünde bir yeni cephe oluşturalım diye yazılıp çiziliyor. Bunun hayata geçme ihtimalini yüksek buluyorum. DEM Türk Solu'ndan ayrılır ve kendine münhasır bir parti haline gelir, tamamen ipler İmralı'da olur.

"DEM PARTİ CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİ BİLEŞENİ OLUR"

DEM Parti çözüm süreci başarıya ulaştığında muhtemeldir ki Cumhur İttifakı'nın yeni bileşeni olma ihtimali yüksektir. Yeni Anayasa yazımında falan. Bu CHP'nin siyasi projeksiyonunu tümden değiştirir. Çünkü DEM'le kurduğu ilişkiyle belediyeleri kazanmıştı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili hayallerini besleyen ana taşıyıcı siyasi unsurlardan birisi DEM'di. Şimdi DEM pozisyon değiştirdiğinde CHP'ye yeni partnerler gerekiyor.

Çözüm süreci nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın siyasette Milliyetçi Cephe'nin oluşacağını düşünüyorum. Belki kapsam genişleyerek milliyetçi muhafazakar bir ittifaka dönüşebilir. Yani İYİ Parti ve Yeniden Refah'ı da alarak..."

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.