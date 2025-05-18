Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bomba sözler: Eyalet sistemi bile tartışılacak

Yıllardır uyguladığı saldırgan tutumla binlerce kişinin hayatına mal olan ve Türkiye'nin ayağında bir prangaya dönen eli kanlı terör örgütü PKK'nın silah bırakma aşamasına geçmesiyle Terörsüz Türkiye sürecinde en son MHP lideri Devlet Bahçeli 7 maddelik bir öneride bulundu. TGRT Haber'de ekrana gelen Gündem Özel'de ise Avukat Selahattin Par'ın süreçle ilgili "Eyalet sistemi bile tartışılacak" sözleri dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaşanan gelişmeler TGRT Haber ekranlarında izleyicilerle buluşan Gündem Özel programında ele alındı. Canlı yayında konuşan Avukat Selahattin Par, süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Par, sürecin tüm aşamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli tarafından önceden planlandığını belirterek zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşıldığını öne sürdü. Par ayrıca bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bahsettiği milletvekillerinden oluşacak 100 kişilik bir komisyonda yeni Anayasa dahil pek çok konunun gündeme geleceğini iddia etti. Par'ın "Eyalet sistemi bile tartışılacak" sözleri ise dikkat çekti.

"YOL HARİTASINI KOMİSYON BELİRLEYECEK"

Par'ın programdaki sözleri şu şekilde: "Sayın Devlet Bahçeli'nin vurgulamak istediği şu: Yeni yüzyılda yapılacak yol haritasını bu komisyon belirleyecek. İlerleyen zamanlarda biz yeni Anayasa'yı ve yeni yönetim sistemini konuşacağız. Yani başkanlık mı olacak, eski parlamenter sistem mi olacak, ya da yeni bir düzeltilmiş yarı başkanlık mı olacak belki ilerleyen yıllarda eyalet sistemi bile bu topraklarda tartışılabilir, konuşulabilir hale gelecek."

"ANAYASA'NIN İLK 3 MADDESİNİNİ DEĞİŞTİRMEK GEREK"

"Eyalet" sözleri üzerine programda konuk olan Av. Murat Kemal Çiçek ise "Anayasa'nın ilk 3 maddesini değiştirmek gerekir Sayın meslektaşım." sözleriyle Par'ın eyalet sözlerine itirazda bulundu.

Par, bunun üzerine şöyle devam etti: "Bu böyle olacaktır değil. Söylemek istediğim, milletvekillerinden oluşacak bu 100 kişilik komisyonla yeni dönemin yol haritası, yeni düzenlemeler anlamına gelmektedir. İlerleyen zamanlarda da hem yeni Anayasa hem infaz hukuku, ceza hukuku ve diğer hukuk alanlarında da düzenlemeler anlamına gelmektedir.

"GENEL AFLA İLGİLİ CİDDİ BEKLENTİLER VAR"

Birçok insanda genel afla ilgili ciddi beklentiler var mesela. Adalet Bakanı'mız bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ama 10 .Yargı Paketi dediğimiz bir paket var. Biz hukukçular olarak bu paketle birçok insanın tahliye olmasını bekliyoruz.

"SÜRECİN TÜM ADIMLARI ÖNCEDEN PLANLANMIŞTIR"

Bana göre Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Devlet Bahçeli tarafından bu sürecin A'dan Z'ye bütün adımları önceden planlanmıştır. Sadece yeri ve zamanı gelince kamuoyuyla paylaşılıyor."