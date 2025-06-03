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 | Murat Makas

Ters dönen otomobilden sağ kurtuldu, kendi imkanlarıyla çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ters döndü. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 00:21

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Sanayi Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi. İddiaya göre, D.Y. idaresindeki 59 AEH 562 plakalı otomobil, kavşakta başka bir araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, refüje çarparak ters dönüp metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYE YARDIM ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım ederken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. D.Y., hastaneye gitmek istemediğini belirtti.

Ters dönen otomobilden sağ kurtuldu, kendi imkanlarıyla çıktı

Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Otomobil
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#trafik
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#Gündem
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