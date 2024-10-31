Ters şeritten gelen maganda can aldı! Genç kızı hayattan kopardı

31 Ekim 2024 15:37 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:46

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ters yönden gelen otomobilin çarpığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli-Aydın yolu Kumkısık mevkiinde meydana gelen kazada​ ters şeride giren ve süratli bir şekilde ilerleyen otomobil​, Soykan Abay (18) idaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet​ sürücüsü Abay, yaklaşık 50 metre, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Ayşe Tosun ise 20 metre mesafeye savruldu.

İlk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ DA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalelerin ardından Abay, Denizli Devlet Hastanesine sevk edilirken, Tosun ise Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Hastaneye kaldırılan Abay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Genç lise öğrenicisi Tosun ise hastaneden 4 gün hayat mücadelesi veren genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç kızın ölümü ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu. Bugün öğle namazının ardından Çal Mezarlığını defnedildi.