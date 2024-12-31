Ters şeritten ilerleyen otomobil TIR' çarptı! 2 kişi otomobilde sıkıştı

31 Aralık 2024 08:07 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:14

Bursa'da ters şeritten gelen otomobil TIR ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir otomobil ters yönde ilerlemeye başladı. Trafiği tehlikeye sokan otomobil kendi yolunda ilerleyen TIR'a çarptı. Yaşanan kaza sonrası otomobilde bulunan Nesrin U. ile Erkan Ö. sıkıştı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle tek şeride düşürülen yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.