‘Tesettürlü kadının havuza alınmadığı’ iddiası! İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi

01 Eylül 2024 13:38 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 13:39

İstanbul'da ‘tesettürlü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği’ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı’ yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği’nden bir açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada; iddialar hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

"ADLİ MAKAMLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR"

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir”