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‘Tesettürlü kadının havuza alınmadığı’ iddiası! İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2024 13:38 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 13:39
‘Tesettürlü kadının havuza alınmadığı’ iddiası! İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi

Sosyal medyada İstanbul'da “tesettürlü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği’ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı” iddiası gündemde dolanıyordu. İstanbul Valiliği, bu iddia hakkında bir açıklama yayımladı.

İstanbul'da ‘tesettürlü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği’ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı’ yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği’nden bir açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada;  iddialar hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

"ADLİ MAKAMLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR"

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir”

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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