Teyzelerin güldüren kavgası! Kafede vantilatör çalışmadığı için hüngür hüngür ağladı: "Ortamı bozuyorsun, eve git"

25 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:03

Bursa'da 3 kafadar yaşlı kadın, zaman geçirmek için geldikleri kafede vantilatörün çalışmadığını fark etti. Kendi aralarında tartışmaya başlayan yaşlı kadınlardan biri ağlamaya başladı.

"ORTAMI BOZUYORSUN, EVE GİT"

Bir teyzenin, 'Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor' sözlerine sinirlenen diğer arkadaşları, 'Ortamı bozuyorsun, kalk git eve' diye sitem etti. Bir diğeri ise hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kimsenin anlayamadığı ilginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, durumu gören garson teyzelerin yanına gelerek sıcaktan bunalan teyzeyi dışarda hava almaya davet etti. O anlar kameraya yansıdı.