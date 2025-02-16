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 | Banu İriç

The Economist Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Fahrettin Altun'dan iddialara sert tepki: 'Kumpasın parçası'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yihedef alan iddialarına sert tepki göstererek, derginin İsrail’e yönelik sessizliğini eleştirdi. Altun, Türkiye’nin uluslararası alandaki başarısının bazı çevreleri rahatsız ettiğini vurgularken, Türk dizi sektörüne yönelik eleştirileri ise "küresel bir kumpasın parçası" olarak nitelendirdi.

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The Economist Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Fahrettin Altun'dan iddialara sert tepki: 'Kumpasın parçası'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 21:14

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist dergisinin Türkiye'ye yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derginin İsrail'e yönelik eleştirilerde sessiz kaldığını ancak Türkiye'yi hedef alan bir söylem geliştirdiğini belirtti. Altun " The Economist dergisi, bugün Türkiye’nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alma cüretinde bulunmuştur. " diyerek iddialara yanıt verdi.

"ALGI OPERASYONLARI"

Altun, The Economist'in Türkiye'nin bağımsız yargı süreçlerine yönelik iddialarını çarpıttığını vurgulayarak, "Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist, bugün Türkiye'yi hedef alarak uluslararası algı operasyonlarına bir yenisini eklemiştir." ifadelerini kullandı.

"THE ECONOMIST'TEN ALACAĞIMIZ DERS YOKTUR"

Batılı devletlerin Filistin halkının haklarını savunanlara yönelik baskıcı tutumuna dikkat çeken Altun, "Evrensel hukuk ilkelerini yok sayarak İsrail’e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan bu zihniyet karşısında sessiz kalmayacağız. The Economist'ten alacağımız bir ders yoktur ancak ibret alacağımız çok şey vardır." dedi.

"KÜRESEL KUMPASIN BİR PARÇASI"

Türkiye'nin uluslararası arenada giderek güçlenen konumunun bazı çevreleri rahatsız ettiğini dile getiren Altun, ülkenin kültürel başarılarına da vurgu yaptı. Türk dizi sektörünün dünya çapında büyük bir etki yarattığını ve bu alandaki başarının bazı çevrelerce hedef alındığını belirterek, "The Economist’in dizi sektörümüze yönelik ithamları, Türkiye’ye yönelik küresel kumpasların bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, ülkenin büyüme ve gelişme yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunlara karşı milletimiz en doğru cevabı vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bazı büyükşehir belediyelerinin kamu kaynaklarını PR çalışmaları için kullanmasına da dikkat çeken Altun, bu durumu milletin takdirine bıraktığınıbelirtti.

https://x.com/fahrettinaltun/status/1891165138624868860

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Sıkça Sorulan Sorular

THE ECONOMIST HANGİ ÜLKENİN?
The Economist, basılı dergi formatında haftalık ve dijital platformlarda günlük olarak yayınlanan bir gazetedir. Londra merkezli temel yayın ofisleri Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ayrıca kıta Avrupası, Asya ve Orta Doğu'daki büyük şehirlerde bulunan Economist Group'a aittir .
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