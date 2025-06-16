THY süreyi 30 Haziran'a kadar uzattı: 5 ülke için ek hak

Türk Hava Yolları, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası Orta Doğu seferleri için yolculara tanınan ek hakların süresini uzattı. İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan’a yönelik uçuşlarda bilet değişiklik ve iade işlemleri 30 Haziran’a kadar ücretsiz yapılabilecek.

Türk Hava Yolları (THY), İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgedeki belirsizlik nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan’a gidecek yolculara sağlanan ek hakların süresini uzattı. THY, bu ülkelere yapılacak seferlerde 13-30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki uçuşlara kayıtlı yolcuların 30 Haziran'a kadar işlemlerini tamamlamaları şartıyla rezervasyon değişikliklerini ücretsiz yapabileceğini duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenen biletler için geçerli olan bu uygulama kapsamında, hiç kullanılmamış biletler tamamen iade edilebilecek. Seyahatin sadece bir kısmı yapılmış biletlerde ise kullanılmayan uçuş segmentleri için ücretsiz iade hakkı tanınacak. Yolcular, herhangi bir ceza ya da ücret farkı ödemeden biletlerinin geçerliliğini 31 Temmuz 2025’e kadar uzatabilecek. Uygulamanın yalnızca THY tarafından gerçekleştirilen seferler için geçerli olduğu belirtilirken, değişiklik ve iade işlemleri THY’nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması ya da yetkili acenteleri aracılığıyla yapılabilecek.