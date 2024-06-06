THY uçağında acil durum! İstanbul Havalimanı'na geri döndü

06 Haziran 2024 22:32 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 22:32

Türk Hava Yolları’na ait TK801 sefer sayılı İstanbul-Panama seferini yapan yolcu uçağında acil durum bildirildi. Uçuş ekibi ilk önce Paris’e divert kararı aldı. Daha sonra bu karardan vazgeçilmesi üzerine iniş için İstanbul’a yönlendirildi. Uçak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

FRANSA HAVA SAHASINDAYKEN ACİL KODU VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Panama City seferini icra eden TK801 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Fransa hava sahasındayken TC-LLN kuyruk tescilli uçakta acil durum kodu bildirildi. Durum üzerine uçuş ekibi Biskay körfezi üzerinden dönerek Paris'e divert kararı aldı. Bu karardan vazgeçilmesi üzerine ekip iniş için İstanbul’a yönlendirildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI, İSTANBUL'A DÖNDÜ

Acil durumun nedeni öğrenilemezken, THY yetkililerinden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Acil durum ilan edilmesine rağmen saatlerce havada kalan uçakta, teknik bir arızadan kaynaklı acil durum deklare edildiği iddia edildi. Boeing tipi yolcu uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.