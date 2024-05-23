THY uçağında korku dolu anlar! Aydınlatma ve yön tabelasına çarptı

23 May 2024 13:54 - Güncelleme : 23 May 2024 13:59

Türk Hava Yolları’nın Bükreş-İstanbul seferini yapan Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı, Romanya'da Otopeni Havalimanı'nda pistte kalkış yapmak için hızlandığı sırada aydınlatma direklerine ve tabelalara çarptı.

PİLOT SEFERE DEVAM ETME KARARI ALDI

Kalkış sırasında pistin kenarında bulunan aydınlatma direklerini ve tabelaları yıkan THY uçağının pilotları, seferi yapma kararı alarak uçuşa devam ettiğin öğrenildi.

Uçak sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı’na iniş yaparken, yapılan incelemelerde uçağın iniş takımlarında hasar oluştuğu görüldü.

PİLOTLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

THY pilotlarının uçağın kaza yapmasına rağmen 280 yolcunun hayatını tehlikeye atarak İstanbul’a devam etmesi Romanya Sivil Havacılık otoritesi tarafından soruşturma başlatılmasına neden oldu.

Romanyalı yetkililer, uçağın pistin kuzey tarafından 10 kenar ışığını ve G taksi yolu üzerindeki bir bilgi tabelasını tahrip ettiğini bildirdi.

Kenar ışıklarının kırıldığı alanda pistin kuzey omuz kısmının bir bölümünün soyulduğu tespit edildi. Kenar ışıkları pistin hizmetinin kesilmesine veya NOTAM’lara ihtiyaç duyulmadan onarıldı. Olay ciddi bir olay alarak sınıflandırıldı ve soruşturma başlatıldı.