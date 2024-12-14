THY uçağında olay çıkarmıştı! Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan görevden alındı

14 Aralık 2024 15:45 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 15:50

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, THY'nin Dubai-İstanbul uçuşunda olay çıkarmıştı. Petlas'tan yapılan açıklamada, Özcan'ın görevden alındığı duyuruldu.

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, THY’nin Dubai-İstanbul seferinde olay çıkardı. Business Class'ta alkol​ aldıktan sonra, kabin ekibinin alkol servisini durdurması ve bir yolcunun yer değiştirme talebi üzerine ortalığı karıştırdı.

"TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM"

Yolcuyu ve kabin ekibini tehdit eden Abdulkadir Özcan, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım." ifadelerini kullandı.

KARA LİSTEYE ALINDI

Olayın ardından THY​ Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Abdulkadir Özcan’ın kara listeye alındığını duyurdu. Üstün yaptığı paylaşımda, “Dubai-İstanbul seferimizde alkol etkisiyle taşkınlık çıkaran bir yolcu, ekibimize ve yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır” ifadelerini kullandı.

PETLAS'TAN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'a ilişkin şirketten açıklama geldi. Petlas tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık. Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur. Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız. Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz."

GÖREVDEN ALINDI

İlk açıklamanın ardından şirketten ikinci bir açıklama daha paylaşılarak Abdülkadir Özcan'ın görevden alındığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.