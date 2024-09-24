THY ve Pegasus'tan sefer iptali kararları: İstanbul'dan uçuşlar olmayacak

24 Eylül 2024 00:20 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 00:22

THY ve Pegasus Hava Yolları İstanbul'dan Beyrut'a gidecek seferleri iptal etti. İsrail'in Lübnan'a saldırıları bölgeye ziyareti olumsuz duruma getirdi.

Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, İstanbul-Beyrut seferlerini kaldırdı. Yarın olması beklenen uçuşlar yapılmayacak.

Açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle yarın yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.