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THY ve Pegasus'tan sefer iptali kararları: İstanbul'dan uçuşlar olmayacak

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Eylül 2024 00:20 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 00:22
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THY ve Pegasus Hava Yolları İstanbul'dan Beyrut'a gidecek seferleri iptal etti. İsrail'in Lübnan'a saldırıları bölgeye ziyareti olumsuz duruma getirdi.

Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, İstanbul-Beyrut seferlerini kaldırdı. Yarın olması beklenen uçuşlar yapılmayacak.

Açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle yarın yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.

THY ve Pegasus'tan sefer iptali kararları: İstanbul'dan uçuşlar olmayacak - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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