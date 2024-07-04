THY yeni yüzünü arıyor! Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'e teklif götürdü!

04 Temmuz 2024 14:03 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:31

THY pilot ilanı açtı! Eğitim sırasında bile 40 bin lira maaş verecek

THY pilot ilanı açtı! Eğitim sırasında bile 40 bin lira maaş verecek

Türk Hava Yolları (THY) yeni reklam yüzünü arıyor. Geçitğimiz yıllarda Morgan Freeman ile sonrasında NBA'nın basketbolcusu Kobe Bryant ve Arjantinli futbolcu Messi ile işbirliği yapan dünyanın önde gelen havacılık şirketi Türk Hava Yolları yeni reklam yüzü için yeni teklifini götürdü.

HENÜZ CEVAP VERMEDİ

THY'nin bu yıl içerisinde yeni reklam yüzünün dünyayı kasıp kavuran, ülke ekonomilerine konserleriyle yön veren 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Taylor Swift ile çalışmak istedikleri öğrenildi.

Oda TV'nin haberine göre, Türk Hava Yolları'nın Taylor Swift'e teklif götürdüğü, henüz cevap vermediği biliniyor.