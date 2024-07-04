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THY yeni yüzünü arıyor! Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'e teklif götürdü!

Editör: Merve Yaz
04 Temmuz 2024 14:03 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:31
THY yeni yüzünü arıyor! Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift&#039;e teklif götürdü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'e Türk Hava Yolları yeni reklam yüzü için teklif götürdüğü öğrenildi. İkili görüşmelerin başladığı öğrenilirken ünlü şarkıcının vereceği cevap ise merak ediliyor.

Türk Hava Yolları (THY) yeni reklam yüzünü arıyor. Geçitğimiz yıllarda Morgan Freeman ile sonrasında NBA'nın basketbolcusu Kobe Bryant ve Arjantinli futbolcu Messi ile işbirliği yapan dünyanın önde gelen havacılık şirketi Türk Hava Yolları yeni reklam yüzü için yeni teklifini götürdü.

THY yeni yüzünü arıyor! Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'e teklif götürdü! - 1. Resim

HENÜZ CEVAP VERMEDİ 

THY'nin bu yıl içerisinde yeni reklam yüzünün dünyayı kasıp kavuran, ülke ekonomilerine konserleriyle yön veren 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Taylor Swift ile çalışmak istedikleri öğrenildi. 

THY yeni yüzünü arıyor! Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'e teklif götürdü! - 2. Resim

Oda TV'nin haberine göre, Türk Hava Yolları'nın Taylor Swift'e teklif götürdüğü, henüz cevap vermediği biliniyor. 

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