Yurt dışına seyahat etmek isteyenler için Türk Hava Yolları'ndan yeni indirim fırsatı geldi. THY, Güney Avrupa rotalarını kapsayan kampanyasıyla Balkan ülkelerinden İtalya, İspanya ve Portekiz'e uzanan çok sayıda noktaya uygun fiyatlı uçuş imkanı sunuyor. Peki, THY indirimli bilet kampanyası ne zaman sona erecek, hangi ülke ve şehirler kampanya kapsamında? İşte indirimli uçak bileti fiyatları ve kampanya tarihleri...

THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Türk Hava Yolları'nın Güney Avrupa destinasyonlarına yönelik indirimli bilet kampanyasında satışlar 1 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında bilet alan yolcular, 5 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri seyahatlerde indirimli fiyatlardan yararlanabilecek. Kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak.

İndirimli fiyatlar gidiş-dönüş uçuşlar için belirlenirken biletlerin THY'nin resmi internet sitesi üzerinden satın alınması gerekiyor. Satış ofisleri ve acentelerde fiyatlar farklılık gösterebiliyor.

THY YURT DIŞI KAMPANYALI BİLET FİYATLARI VE ÜLKELER LİSTESİ

THY'nin indirim kampanyası Balkanlar, Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz başta olmak üzere 25'ten fazla destinasyonu kapsıyor. Kampanyadaki gidiş-dönüş biletlerin başlangıç fiyatları şöyle:

Destinasyon Başlangıç fiyatı Priştine 119 dolar Tiran, Üsküp, Saraybosna 129 dolar Tivat, Podgorica 139 dolar Atina, Selanik 149 dolar Ljubljana, Zagreb 189 dolar Dubrovnik, Belgrad, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo 199 dolar Sevilla, Milano, Roma, Venedik, Bologna 209 dolar Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya, Bilbao, Lyon, Marsilya, Toulouse, Bordo 219 dolar Paris, Nice 229 dolar Lizbon, Porto 249 dolar

THY KAMPANYALI UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?

Türk Hava Yolları'nın indirimli uçak bileti kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini THY'nin resmi internet sitesi üzerinden satın alabilecek.

Kampanya fiyatları sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olduğundan indirimli biletlerin tükenmesi halinde ücretler değişebilecek. Kampanyanın koşulları ve uçuşlara ilişkin ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerinden ulaşılabiliyor.