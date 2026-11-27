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İstanbul
Yurt dışına seyahat etmek isteyenler için Türk Hava Yolları'ndan yeni indirim fırsatı geldi. THY, Güney Avrupa rotalarını kapsayan kampanyasıyla Balkan ülkelerinden İtalya, İspanya ve Portekiz'e uzanan çok sayıda noktaya uygun fiyatlı uçuş imkanı sunuyor. Peki, THY indirimli bilet kampanyası ne zaman sona erecek, hangi ülke ve şehirler kampanya kapsamında? İşte indirimli uçak bileti fiyatları ve kampanya tarihleri...
Türk Hava Yolları'nın Güney Avrupa destinasyonlarına yönelik indirimli bilet kampanyasında satışlar 1 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.
Kampanya kapsamında bilet alan yolcular, 5 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri seyahatlerde indirimli fiyatlardan yararlanabilecek. Kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak.
İndirimli fiyatlar gidiş-dönüş uçuşlar için belirlenirken biletlerin THY'nin resmi internet sitesi üzerinden satın alınması gerekiyor. Satış ofisleri ve acentelerde fiyatlar farklılık gösterebiliyor.
THY'nin indirim kampanyası Balkanlar, Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz başta olmak üzere 25'ten fazla destinasyonu kapsıyor. Kampanyadaki gidiş-dönüş biletlerin başlangıç fiyatları şöyle:
|Destinasyon
|Başlangıç fiyatı
|Priştine
|119 dolar
|Tiran, Üsküp, Saraybosna
|129 dolar
|Tivat, Podgorica
|139 dolar
|Atina, Selanik
|149 dolar
|Ljubljana, Zagreb
|189 dolar
|Dubrovnik, Belgrad, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo
|199 dolar
|Sevilla, Milano, Roma, Venedik, Bologna
|209 dolar
|Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya, Bilbao, Lyon, Marsilya, Toulouse, Bordo
|219 dolar
|Paris, Nice
|229 dolar
|Lizbon, Porto
|249 dolar
Türk Hava Yolları'nın indirimli uçak bileti kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini THY'nin resmi internet sitesi üzerinden satın alabilecek.
Kampanya fiyatları sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olduğundan indirimli biletlerin tükenmesi halinde ücretler değişebilecek. Kampanyanın koşulları ve uçuşlara ilişkin ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerinden ulaşılabiliyor.