THY'den ABD üslerine saldırı sonrası sefer iptali

İran'ın 2 ülkedeki ABD üslerine misilleme saldırı sonrası THY, uçak seferleriyle ilgili kritik bir karar aldı. Kurumdan yapılan açıklamada iptal edilen seferler açıklandı.

İran ve İsrail'in savaş haline ABD'nin de dahil olmasıyla İran yönünü ABD hedeflerine çevirdi. 3 Nükleer tesisi ABD tarafından bombalanan İran, misilleme saldırısı başlattı.

ABD'nin Irak ve Katar'daki üslerine füze fırlatan İran, tesislerine yapılan saldırının karşılığını vermeyi amaçladı. Orta Doğu'da ABD üslerinin bulunduğu ülkeler alarma geçerken Türk Hava Yolları (THY) seferlerinde önemli bir değişikliğe gitti.

İPTAL EDİLEN SEFERLER DUYURULDU

THY, bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiği bilgisini duyurdu.

