THY'den İmamoğlu'nun Roma seyahati hakkında açıklama: Uçak kiralama yöntemiyle tahsis edildi

22 May 2024 17:12 - Güncelleme : 22 May 2024 17:15

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İBB'nin gazetecilerle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını duyurdu.

"TARİFELİ UÇUŞUN TAHSİS EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Üstün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yollarına gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

İMAMOĞLU: İLK DEFA YAPTIK

Öte yandan dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Roma'da lüks bir otelde kalınması ve bunun bütçesinin de İBB tarafından karşılanmasına gelen tepkilere cevap vermişti. İmamoğlu, "İlk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta kalabalık bir heyetle birlikte “2027 Avrupa Oyunları İmza Töreni” için Roma'ya gitti. İmamoğlu ve beraberindekilerin kaldıkları otelin fiyatları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ODA FİYATLARI 44 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

73 kişilik grup, Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa’da konakladı. Otelin adını duyanlar, fiyatlarını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. 5 yıldızlı otelin internet sitesinde gecelik iki kişilik oda fiyatları 1.277 eurodan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlayıp 2.800 euroya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor.