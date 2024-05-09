THY'den Jose Mourinho'lu reklam filmi: Sosyal medyada beğeni yağdı

09 May 2024 11:16 - Güncelleme : 09 May 2024 11:27

THY'de kabin memuru olmak cazip hale geldi: Maaşlar 40 bin TL'den başlıyor!

THY'de kabin memuru olmak cazip hale geldi: Maaşlar 40 bin TL'den başlıyor!

Türk Hava Yolları (THY), dünya futbolunun en büyük teknik direktörlerinden birisi olarak kabul edilen Jose Mourinho ile bir reklam filmi çekti.

Reklam filminde; THY'nin eşsiz uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Jose Mourinho, "Business Class" mutfağının sunduğu gurme lezzetleri tadarken aynı zamanda canlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izlediği görülüyor.

"BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ"

Reklam filmiyle ilgili açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kapsamda Jose Mourinho ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu işbirliği, markamızın küresel arenadaki gücünü ve spora olan bağlılığını pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

MOURINHO:THY İLE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR

THY'nin Avrupa'nın en iyi hava yolu olduğunun altını çizen Mourinho, bunun her sene alınan ödüllerle tescillediğini kaydetti.

THY ile çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen Mourinho, "Bu işbirliğiyle benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları'nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz" dedi.