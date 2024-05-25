Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2024'ün ilk 4 ayında 725 düzensiz göçmen yakalandı

25 May 2024 09:06 - Güncelleme : 25 May 2024 09:19

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2024 yılının ilk 4 ayında göçmen kaçakçılarına göz açtırılmadı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen risk analizi, istihbarat çalışmaları ve rutin kontroller neticesinde şüpheli olarak tespit edilen araçlar ve konteynerler mercek altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucu uzman ekiplerce detaylı arama yapılan şüpheli araçlarda yasal yükün doğal boşluklarına saklanan düzensiz göçmenler tespit edildi.

725 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen 354 olayda, farklı uyruklarda 725 düzensiz göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği bildirildi.