Ticaret Bakanlığı açıkladı: Güvensiz ürünleri piyasaya sürenlere 12,6 milyon lira ceza

13 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 11:25

Ticaret Bakanlığı riskli ürünlerin tespit edilerek tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri raporunu açıkladı.

Denetimlerde özellikle hassas tüketiciler olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere odaklanıldı. Yapılan analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler denetime tabii tutuldu. Ürünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması gereken zorunlu bilgiler açısından da denetlendi.

BİNLERCE FİRMA DENETLENDİ

Bu kapsamda 2024 yılının ilk 6 ayında bin 912 firmada, 3 bin 370 parti ürün Ticaret Bakanlığı tarafından denetlendi. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, ülke genelinde rehberlik faaliyetleri kapsamında 2 bin 438 firmada mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.