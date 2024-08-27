Ticaret Bakanlığı açıkladı! Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için yeni karar

27 Ağustos 2024 13:45 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:52

Adalet çok çabuk tecelli etti! Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı

Adalet çok çabuk tecelli etti! Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girdiğini, bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu işletmelerin hangi gün kapalı olacağına dair tespiti Valilikler gerçekleştiriyordu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre kadın kuaförlerinin pazar günü kapanma zorunluluğuna muafiyet getirildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden ATO'ya iletilen yazıda, kuaför, berber ve güzellik salonlarının, belirlenen istisnalar kapsamında pazar günleri çalışabilmesi için iş yeri açma izin belgesi verme yetkisinin, iş yerinin bağlı bulunduğu meslek odalarına verildiği bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 'Çalışma İzin Belgesi' almak isteyen üyelerimizin, http://portal.atonet.org.tr üzerinden giriş yaparak, 'Online İşlemler' menüsü altında yer alan 'Çalışma İzin Belgesi' sekmesinden 'Yeni Belge Talebi' butonuna tıklayarak, ilgili alanları doldurmaları gerekmektedir."