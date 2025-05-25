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Ticaret bakanlığı 'tarihi' diyerek duyurdu! Değeri tam 2 milyar 768 milyon lira

Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 milyar 768 milyon lira değerinde likit metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca bakanlık 4 günde 4 ayrı noktada gerçekleştirilen tarihi yakalamanın toplam bilançosunu da verdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 09:46

Kaçakçılıkla mücadele aralıksız sürüyor. Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 milyar 768 milyon lira değerinde likit metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olarak belirlenen 764 kilo likit metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, ülkemize giriş yapmak üzere Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına sevk edildi.

Ticaret bakanlığı 'tarihi' diyerek duyurdu! Değeri tam 2 milyar 768 milyon lira

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE TAM GAZ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında aktif olarak kullanılan son teknoloji Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nden alınan görüntünün Gümrük Muhafaza personelince analiz edilmesi sonucunda; aracın yakıt deposunda şüpheli bir görüntü tespit edildi. Belirlenen alandan alınan numunenin el tipi uyuşturucu madde tespit cihazında yapılan test sonucu METAMFETAMİN olduğu anlaşıldı. Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olduğu belirlendi.

Ticaret bakanlığı 'tarihi' diyerek duyurdu! Değeri tam 2 milyar 768 milyon lira


Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

4 GÜNDE 4 AYRI NOKTADA

Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekiplerince 4 günde 4 ayrı noktada gerçekleştirilen tarihi yakalamanın toplam bilançosu:

Ambarlı Limanı'nda 279 kilo esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 382 kilo esrar, Dilucu Gümrük Kapısı'nda 691 kilo metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 764 kilo likit metamfetamin olmak üzere, bir hafta içerisinde yaklaşık 5 milyar 250 milyon TL değerinde olduğu hesaplanan, 2 ton 116 kilo uyuşturucu yakalamasıyla, tarihi bir rekora imza atıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Metamfetamin Nedir?
Meth olarak da bilinen metamfetamin, merkezi sinir sistemini etkileyen güçlü, yüksek düzeyde bağımlılığa neden olan insan yapımı sentetik bir uyarıcıdır. Genellikle ilk kullanımı, uyanıklığı artırmak ve iştahı azaltmak amacıyladır. Ancak kullanıma devam etmek hızlı bir şekilde bağımlılığa yol açabilir. Metamfetamin bağımlılığı, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığa zarar verir. Metamfetamin bağımlılığı tedavisi için profesyonel yardım alınmalıdır.
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