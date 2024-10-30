Ticari araç, zeytin işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 15 kişi yaralandı

30 Ekim 2024 20:18 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 20:30

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir ticari araç zeytin işçilerini taşıyan minibüse çarptı. Kazada 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Bir yaralının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

Otobüs beton tünele saplandı! Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Otobüs beton tünele saplandı! Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüse ticari aracın çarptığı kazada 15 kişi yaralandı. B.K. yönetimindeki ticari araç, Havran-Balıkesir karayolunun İncirlibük mevkiinde yol kenarında duraklayan Ö.Y. yönetimindeki zeytin işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs zeytinlik alana savruldu.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Havran, Edremit ve Burhaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Bir yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Havran Balıkesir yolunda trafik ekiplerin çalışması ile tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.