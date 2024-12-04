Ticari taksi kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı! Yaralılar var
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Aralık 2024 08:35 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 08:39
Çorum'da ticari taksi, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Yaşanan kaza sonucu iki kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, E.P. idaresindeki ticari taksi, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada, sürücülerden H.Ç. ile K.Y. idaresindeki otomobilde bulunan L.Y. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazala ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı