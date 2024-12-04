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Ticari taksi kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı! Yaralılar var

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Aralık 2024 08:35 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 08:39
Ticari taksi kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı! Yaralılar var

Çorum'da ticari taksi, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Yaşanan kaza sonucu iki kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, E.P. idaresindeki ticari taksi, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada, sürücülerden H.Ç. ile K.Y. idaresindeki otomobilde bulunan L.Y. yaralandı.Ticari taksi kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı! Yaralılar var - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 

Yaralanan vatandaşlar olay​ yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazala ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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