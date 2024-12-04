Ticari taksi kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı! Yaralılar var

04 Aralık 2024 08:35 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 08:39

Çorum'da ticari taksi, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Yaşanan kaza sonucu iki kişi yaralandı.

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İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, E.P. idaresindeki ticari taksi, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada, sürücülerden H.Ç. ile K.Y. idaresindeki otomobilde bulunan L.Y. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan vatandaşlar olay​ yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazala ilgili inceleme başlatıldı.