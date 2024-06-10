TİGEM'in ekili arazisine yıldırım düştü! Buğdaylar cayır cayır yandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 03:12 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 03:16
Ceylanpınar'da TİGEM'e ait tarım arazisi yıldırım düşmesiyle alev aldı. Çıkan yangında buğday tarlaları yandı.
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) Gümüşsu mevkisinde lyangın çıktı.
İddiaya göre, yıldırım düşmesi sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.
Vatandaşlar ve ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgedeki hasar tespit çalışmalarının ise yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı