TikTok akımı çekmek isterken sevgilisine tırla çarptı

01 Ekim 2024 10:05 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:31

TikTok'ta birçok kullanıcının paylaştığı "Sevgilime güveniyorum" videoları akım haline geldi. Akıma katılmak isteyen genç çift korku dolu anlar yaşadı. Genç kadının sevgilisine tırla çarptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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TikTok​'da birçok çiftin "Sevgilime güveniyorum" başlığı altında çektiği videolar akım haline geldi. Araba​, motor ve tır​ ile son sürat gelen gençler sevgilisine çarpmaya milim kala duruyor. Oldukça tehlikeli olan akımı deneyen gençler çoğu zaman kazadan kıl payı kurtuldu.

AKIM YÜZÜNDEN SEVGİLİSİNE TIRLA ÇARPTI

Fakat akıma katılan çift​ kazadan kurtulamadı. Önce tırın direksiyonuna genç adam geçti. Sevgilisinin üzerine son sürat tırı sürdü ve son saniyede durmayı başardı.

Genç kızın direksiyon başına geçtiği anlarda ise korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi. Genç adam yol ortasında beklerken, sevgilisi ona tırla çarptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.