TikTok akımı çekmek isterken sevgilisine tırla çarptı
TikTok'ta birçok kullanıcının paylaştığı "Sevgilime güveniyorum" videoları akım haline geldi. Akıma katılmak isteyen genç çift korku dolu anlar yaşadı. Genç kadının sevgilisine tırla çarptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
TikTok'da birçok çiftin "Sevgilime güveniyorum" başlığı altında çektiği videolar akım haline geldi. Araba, motor ve tır ile son sürat gelen gençler sevgilisine çarpmaya milim kala duruyor. Oldukça tehlikeli olan akımı deneyen gençler çoğu zaman kazadan kıl payı kurtuldu.
AKIM YÜZÜNDEN SEVGİLİSİNE TIRLA ÇARPTI
Fakat akıma katılan çift kazadan kurtulamadı. Önce tırın direksiyonuna genç adam geçti. Sevgilisinin üzerine son sürat tırı sürdü ve son saniyede durmayı başardı.
Genç kızın direksiyon başına geçtiği anlarda ise korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi. Genç adam yol ortasında beklerken, sevgilisi ona tırla çarptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
TikTokta bu tarz videolar çok yaygınlaştı artık, aman dikkat etseydin böyle bir durum yaşamazdın