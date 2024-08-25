TikTok canlı yayında dönerciyi vuranlar yakalandı

25 Ağustos 2024 18:14 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 18:16

Eyyübiye ilçesi Eyüpkent Mahallesi'nde isminin İsmail A. olduğu öğrenilen dönerci gelen siparişi hazırladığı sırada müşterisi de yanı başındayken saldırıya uğradı. O sırada TikTok canlı yayınında olan esnafı takipçileri anbean izledi. Saldırıyı düzenleyenlerle ilgili iki gün sonra haber geldi.

POMPALI TÜFEKLE DÖNERCİYE SALDIRANLAR YAKALANDI

23 Mayıs Cuma günü yaşanan olayda kadın müşterisine döner kesen esnafa saldıranların yakalanması için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti. Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yürütülen çalışma sonucunda, olay yerinden bir araçla geçerken pompalı tüfekle ateş açan şüpheli ve aracı kullanan kişi suç aleti silahla birlikte yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.