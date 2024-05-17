TikTok canlı yayınında öz kızına müstehcen ifadeler kullanmıştı: Serbest bırakıldı

17 May 2024 17:04 - Güncelleme : 17 May 2024 17:12

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki S.G. sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı canlı yayınla gündeme oturdu. 8 yaşındaki kızı için ağza alınmayacak müstehcen kelimeler kullanan S.G. takipçilerin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

SERBEST BIRAKILDI

Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.'yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı. Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı. S.B.'nin emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.