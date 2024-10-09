TikTok'ta katil Semih Çelik'e benzetildiği için linçlenen genç saçlarını kesti!

09 Ekim 2024 15:03 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:21

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i acımasızca katleden Semih Çelik'e benzetilen bir genç TikTok'ta linç edildi. Oldukça kötü yorumlara maruz kalan genç, saçlarını kesti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

TikTok'ta genç kadına tüyler ürperten yorum: "Biri bunu da 5 parçaya ayırsın"

TikTok'ta genç kadına tüyler ürperten yorum: "Biri bunu da 5 parçaya ayırsın"

İstanbul​ Fatih​'te önce Ayşenur Halil​'i öldüren daha sonra surlara çağırdığı İkbal Uzuner​'i katleden Semih Çelik​ Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Olayın yankıları devam ederken sosyal medyada da ilginç olaylar yaşanıyor. TikTok'ta katil Semih Çelik'e benzetilen gençler, birçok kullanıcı tarafından adeta linç ediliyor.

SEMİH ÇELİK'E BENZETİLDİĞİ İÇİN LİNÇ EDİLDİ

TikTok'ta Semih Çelik'e benzetildiği için kız arkadaşına ve kendisine gelen sayısız hakaretleri çektiği bir video ile anlatan gencin yaşadıkları herkesi şoke etmişti.

KATİLE BENZEMEMEK İÇİN SAÇLARINI KESTİ

Bu olay sıcaklığını korurken yine bir genç, katil Semih Çelik'e benzetildiği için linç edildi. Gelen yorumlardan sonra genç saçlarını kestiği videoyu paylaştı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.