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 | Özge Sönmez

TikTok'ta tehlike saçan 'HGS' akımı! Gişelere 140 km hız ile girdi: Korkunç görüntüler kamerada

Pendik gişelerde peş peşe meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti. TikTok'ta ise akım haline gelen 'HGS' videolarına tepki yağdı. Sürücülerin HGS gişelerine daha hızlı girebilmek için birbirileriyle yarıştığı ortaya çıktı.

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 11:24

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkii Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde üst üste meydana gelen kazalar dehşete düşürdü. Son sürat gelen otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti. Daha ilk kazanın şokunu atlatamamışken, Pendik gişelerde aynı şekilde başka bir kaza meydana geldi. Hızla gelen otomobil, TIR'a arkadan saplandı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

TikTok'ta tehlike saçan 'HGS' akımı! Gişelere 140 km hız ile girdi: Korkunç görüntüler kamerada

"HGS AKIMI" TEKLİKESİ BÜYÜYOR

2 feci kazanın ardından TikTok'ta bir akım dikkat çekti. 'HGS AKIMI' adı verilen videolarda sürücülerin son sürat hızla gişelere girdiği görüldü. Sürücüler gişelere girerken olabildiğince hız yapıp bu anlar da marifet gibi sosyal medyada paylaşmaya başladı.

TikTok'ta tehlike saçan 'HGS' akımı! Gişelere 140 km hız ile girdi: Korkunç görüntüler kamerada

SON SÜRAT GİŞELERE GİRDİ

Otobüs şoförünün TikTok paylaşımı ise görenleri şoke etti. 140 kilometre hızla giden bir yolcu otobüsünün gişelerden geçtiği anlar yürekleri ağza getirdi.

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