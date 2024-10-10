TikTok'ta tüyler ürperten paylaşım! "Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de..."

10 Ekim 2024 13:04 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:20

Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesinin yankıları devam ederken TikTok'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Genç kadınının kendi fotoğrafına düştüğü "Hele bir çağır sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim sana. Öyle bir mevzu işte" ifadeleri kan dondurdu.

TikTok'ta genç kadına tüyler ürperten yorum: "Biri bunu da 5 parçaya ayırsın"

TikTok'ta genç kadına tüyler ürperten yorum: "Biri bunu da 5 parçaya ayırsın"

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in annesinden yeni açıklama! İddialı sözleri gündem oldu

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik'in annesinden yeni açıklama! İddialı sözleri gündem oldu

İstanbul​ Fatih​'te katil Semih Çelik​ tarafından katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner​'in kurban gittiği cinayetler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaşanan vahşet ve ortaya çıkan detaylar sıcaklığını korurken, sosyal medyada da kan donduran paylaşımlar peşe peşe yapıldı.

SKANDAL PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE YAPILDI

Sosyal medyada katil güzellemeleri ve Çelik'in fotoğraflarıyla duygusal kliplerin ardı arkası kesilmezken genç bir kadının yaptığı paylaşım tüyler ürpertti.

"SONUM İKBAL GİBİ OLACAKSA DA..."

Genç kız yaptığı paylaşımda, "Hele bir çağır sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim sana. Öyle bir mevzu işte" ifadelerine yer verdi.

Paylaşıma sosyal medyada adeta tepki yağdı.

SKANDAL PAYLAŞIM CEZASIZ KALMADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sapkın düşünceli bir kullanıcı da çektiği videoda 'Sizin bahsettiğiniz kadınlar kim, şu surlardan attıklarımız mı?" ifadelerini kullanmış, gelen tepkiler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.