TikTok'taki biber gazı tarif videosu gündem oldu! Kadınlar uçuşa geçen fiyatlara böyle çözüm buldu

08 Ekim 2024 10:34 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:34

İstanbul Fatih'te Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından korkunç şekilde katledilmesinin ardından biber gazı fiyatları tavan yaptı. Duruma tepkiler yükselirken bir genç kız da TikTok'ta biber gazı tarifi verdi.

Fatih'teki vahşi cinayeti de fırsata çevirdiler: Biber gazı ve elektroşok cihazlarına zam büyük tepki çekti

Fatih'teki vahşi cinayeti de fırsata çevirdiler: Biber gazı ve elektroşok cihazlarına zam büyük tepki çekti

İstanbul​ Fatih​'te Semih Çelik​ önce evinde Ayşenur Halil​'i öldürdü daha sonra surlara çağırdığı İkbal Uzuner​'i korkunç şekilde katletti. Vahşetin ardından katil Semih Çelik surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye'yi sarsan cinayetler gündemdeyken, kadınlar da korunabilmek için yöntemler aramaya başladı.

BİBER GAZI FİYATLARI UÇTU

Cinayetlerin ardından biber gazı satışları patladı, satıcılar fiyatlarını arttırdı. Dakikada bir sipariş alan firmalar krizi fırsata çevirince tepkilerin odağına yerleşti. TikTok'ta ise gündem olan konuya bir kullanıcı çözüm üretti.

TİKTOK'TA BİBER GAZI TARİFİ VERDİ

Genç kız evde kendi biber gazını yaptı. Tarifi diğer kadınlarla paylaşan kullanıcı gündeme oturdu. Çamaşır suyu, kırmızı toz biber ve limonla bir karışım yapan genç o anları 'biber gazı tarifi' notuyla paylaştı.