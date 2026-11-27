İstanbul’da uzun süredir aranan Selim Işık, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Üsküdar’da saklandığı adresin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda ekipler, dubleks dairedeki ahşap sauna kabininde arama yaptı. Saunanın oturma bölümündeki ahşap kapakların arkasında bulunan gizli bölmede yakalanan Işık, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selim Işık, mal varlığı değerlerini aklama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından da aranıyordu. Geçmişte uyuşturucu kaçakçılığıyla gündeme gelen Işık’ın adı, 1990’lı yıllara ilişkin haberlerde “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ile ilgili iddialarla da anılmıştı. Peki, Tilki Selim kimdir, Selim Işık neden aranıyordu, hangi suçlardan hüküm giydi?

"TİLKİ SELİM KİMDİR, SELİM IŞIK KAÇ YAŞINDA?

“Tilki Selim” lakabıyla tanınan Selim Işık, özellikle 1990’lı yıllarda uyuşturucu kaçakçılığıyla gündeme gelen isimlerden biri. Eroin kaçakçılığıyla anılan Işık, geçmişte İstanbul’da uyuşturucu baronlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda da gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık iki yıl önce gerçekleştirilen operasyon kapsamında Orhan Ünğan’ın da aralarında bulunduğu grupla birlikte yakalanan Işık, son olarak hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası ve diğer suçlardan arandığı sırada Üsküdar’da ele geçirildi.

SELİM IŞIK NEDEN ARANIYORDU?

Selim Işık hakkında üç ayrı suç kapsamında arama kararı bulunuyordu. Kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Işık, diğer iki suçtan da aranıyordu.

Selim Işık’ın arandığı suçlar, Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Mal varlığı değerlerini aklama, Hükümlü veya tutuklunun kaçması.

TİLK SELİM NASIL YAKALANDI?



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin çalışmaları, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Yapılan incelemelerde Selim Işık’ın Üsküdar’da bir adreste saklandığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda dubleks dairede arama yapan ekipler, ahşap sauna kabinine yöneldi. Saunanın oturma bölümündeki ahşap kapakları kaldıran polisler, fener yardımıyla yaptıkları kontrolde Işık’ı dar bir gizli bölmede otururken buldu.

Gözaltına alınan Selim Işık, ifadesinin alınması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



"TİLKİ SELİM" İLE "YEŞİL" ARASINDA NASIL BİR BAĞLANTI VAR?

Selim Işık’ın adı, geçmişte “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ile ilgili haberlerde de yer aldı. Özellikle 1990’lı yıllarda gündeme gelen bu haberlerde, Işık’ın Yıldırım adına haraç topladığı iddiası aktarılmıştı. JİTEM mensubu "Yeşil" kod adı Mahmut Yıldırım'ın, yönelik söylediği "Yalnız yedirmezler adama. Yalnız yiyen adama da bir gün kustururlar" sözleri ile hafızalarda yer alıyordu.