Time dergisinden suikast girişimi sonrası dikkat çeken kapak: Trump'ın zaferine

15 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 10:06

Trump saldırısı sonrası dolar güçlendi, uzmanlar iki para birimi için uyardı

Trump saldırısı sonrası dolar güçlendi, uzmanlar iki para birimi için uyardı

Demokratların adayı ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump arasında yaşanan kıyasıya mücadele dün suikast girişimiyle sarsıldı. Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği bir miting sırasında keskin nişancı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren Thomas Matthew Crooks olay yerinde etkisiz hale getirilirken, suikastın hedefindeki Donald Trump kulağından yaralandı.

TRUMP'I SIYIRDI, BIDEN'I VURDU

ABD Başkanlarına gerçekleştirilen suikastlarından kurtulan liderlerin arasına adını yazdıran Trump, seçimin favori adaylarından biri haline geldi. Zira ABD tarihinde suikast girişiminden sağ kurtulan tüm başkan adayları, seçimlerden zaferle ayrıldı.

TIME'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN KAPAK

ABD merkezli dünyanın önde gelen haber ve politika dergisi Time, suikast girişiminin ardından bu durumu ortaya koyan bir kapak yayımladı.

Trump'ın saldırının ardından kolunu havaya kaldırdığı fotoğrafı kapağına taşıyan Time, "Donald Trump, ülke gergin durumdayken hayatta kalmayı başardı" notunu paylaştı. Time'ın kapağı "Trump'ın zaferine" işaret etti.

BIDEN KAPAĞI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Time, haziran ayında ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump'ın kozlarını paylaştığı canlı yayın sonrası, Biden'ın eleştirilere neden olan performansını kapağına taşımıştı. Derginin kapağında sade kırmızı bir fon üzerinde 'Panik.' ifadesi ve Joe Biden'ın yürüdüğü bir fotoğraf kullanılmıştı.