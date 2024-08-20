Tır ile minibüs çarpıştı, hava ambulansı sevk edildi: Ölü ve yaralılar var

20 Ağustos 2024 01:17 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 01:20

Konya Kırıkkale Kara yolunun 180. kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen tır, yol kenarında mola için park halinde olan E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı minibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan anne N.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü baba E.Ö., çiftin üçüz çocukları N.Ş. (4), A.Ö. (4) ve E.Ş.A.Ö. (4) ile A.M.H.Ö. yaralandı.

HAVA AMBULANSI SEVK EDİLDİ

Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir çocuk kaza yerinden hava ambulansı ile Ankara'ya, bir çocuk da Kulu'da yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.