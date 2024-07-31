Tırdan fırlayıp genç kızı canından etti! O anlar kamerada

31 Temmuz 2024 05:58 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 06:53

Hatay'da dehşet: 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Hatay'da dehşet: 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Ankara’da tırdan fırlayan tekerin çarptığı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 25 Temmuz tarihinde Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi’nde meydana gelmişti. M.Ç. idaresindeki tırın fırlayan tekeri köprüden düşerek, önce o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki Rukiye Berra E.’ye, ardından da bir servis minibüsüne çarpmıştı. Tekerin çarpması sonucu genç kız hayatını kaybetmişti.

KAZA ANI KAMERADA

Tekerin genç kıza çarpma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.