Tırdan fırlayıp genç kızı canından etti! O anlar kamerada
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 05:58 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 06:53
Ankara'da 18 yaşındaki genç kız tırdan fırlayan tekerin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Ankara’da tırdan fırlayan tekerin çarptığı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kaza, 25 Temmuz tarihinde Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi’nde meydana gelmişti. M.Ç. idaresindeki tırın fırlayan tekeri köprüden düşerek, önce o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki Rukiye Berra E.’ye, ardından da bir servis minibüsüne çarpmıştı. Tekerin çarpması sonucu genç kız hayatını kaybetmişti.
KAZA ANI KAMERADA
Tekerin genç kıza çarpma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı