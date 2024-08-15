Tırın altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada

15 Ağustos 2024 03:00 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 03:01

Otomobil yayalara çarptı, aileler de otomobile taş ve silahla saldırdı: 4 yaralı

Otomobil yayalara çarptı, aileler de otomobile taş ve silahla saldırdı: 4 yaralı

Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'ndan Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yapan E.A. idaresindeki tır, aynı istikametten merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü tırın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsünün tırın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde tırın sağa dönüş yapmak istediği sırada motosiklet sürücüsünün düz gitmek isterken tırın sağ tarafından çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün tırın altında kaldığı anlar yer alıyor.

Polis ekiplerince tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.