Tofaş alev topu oldu! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 14:29 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:37
Çankırı'da hafif ticari araç ve Tofaş markalı araç kafa kafaya çarpıştı. Alev topuna dönen Tofaş'taki kişi hayatını kaybederken diğer sürücü ağır yaralandı.
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde hafif ticari araç ile Tofaş marka otomobil alev alev yandı. Kazda kullanılmaz hale gelen Tofaş'taki 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza, Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Kıvçak mevkiinde meydana geldi.
TOFAŞ ALEV TOPU OLDU! 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası Tofaş marka otomobil alevlere teslim oldu.
Kazada, otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede araç içerisindeki kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı H.G. (64) ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı