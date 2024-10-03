TOGG T10F ilk kez Teknofest'te görücüye çıktı! Görenlerin ağzı açık kaldı

03 Ekim 2024 10:15 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:36

Togg'un ilk sedan modeli T10F Teknofest'te görücüye çıktı. 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen yerli sedan ilk kez vatandaşlarla buluştu. Görüntüsüyle dikkat çeken Togg'un özellikleri de oldukça merak edildi. İşte Togg'un ilk sedan modeli T10F'in özellikleri...

Adana’da 2-6 Ekim’de yapılacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ziyaretçilere kapısını açtı. Dün başlayan festivale vatandaşlar akın etti. Teknofest alanında en dikkat çekenler arasında ise siyah renkte sergilenen Togg T10F vardı. Görüntüsü ise hayran bırakan yerli sedan ilk kez halkla buluştu.

Yerli otomobil TOGG’un yeni sedan modeli T10F 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenirken, satışların da artması bekleniyor.

80 KİLOMETRE DAHA FAZLA MENZİLE SAHİP OLACAK

T10F'in gelecek yıl piyasaya sunulacağını aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg artık sesleniyor olacak. Bu model, biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV​ modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur aslında" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE T10F'İN ÖZELLİKLERİ

Togg T10F, standart menzil arkadan itişli (RWD), uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu (AWD) olmak üzere 3 farklı versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle pazara çıkacak. 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzile sahip olacak.

T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak. T10F, aynı zamanda aracın harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan, cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.