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Tokat'ta alacak-verecek kavgasında kan aktı!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 00:29 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 00:32

Tokat'ta alacak-verecek davası yüzünden çıkan kavgada kan aktı. Kavgada 1 kişi yaralandı. 

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Tokat'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hadi Ç. ile Yusuf İ. ve Yakup İ. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yusuf İ. ve Yakup İ., Hadi Ç'nin bulunduğu araca tüfekle ateş etti. 

Tokat'ta alacak-verecek kavgasında kan aktı! - 1. Resim

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Hadi Ç., ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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