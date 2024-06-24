Tokat'ta alacak-verecek kavgasında kan aktı!

24 Haziran 2024 00:29 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 00:32

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Tokat'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hadi Ç. ile Yusuf İ. ve Yakup İ. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yusuf İ. ve Yakup İ., Hadi Ç'nin bulunduğu araca tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Hadi Ç., ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.