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30 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:53

Erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar! Sosyal medyadan tepki yağdı...

Tokat'ta bir okulda 23 Nisan kutlamalarında erkek öğrencilere etek giydirilip oynatılması tepkilere neden oldu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar! Sosyal medyadan tepki yağdı...

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Bereketli İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, tartışmalı bir sahneyle gündeme geldi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Program kapsamında, 4 erkek öğrenci etek giyip peçe takarak rol aldı. Ancak program sonrasında bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tokat'ta erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar - 1. Resim

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşanan olay üzerine harekete geçerek okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

İdari soruşturmanın sebebi, öğrencilerin kıyafet seçimiyle ilgili yapılan gösterinin toplumda rahatsızlık ve tartışmalara neden olması olarak belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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