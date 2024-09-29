Tokat'ta feci kaza: Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti! O anlar kamerada

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Eylül 2024 03:16 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 03:19

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan bisikletliye otomobil çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil ise, bisikletlinin üzerinden geçti. O anlar kameraya yansıdı.