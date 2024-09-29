Tokat'ta feci kaza: Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti! O anlar kamerada
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Eylül 2024 03:16 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 03:19
Tokat'ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan bisikletliye otomobil çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil ise, bisikletlinin üzerinden geçti. O anlar kameraya yansıdı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 22:40 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Cemal Alpay'a cadde üzerinde seyreden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Alpay'ın arkadan gelen başka otomobil üzerinden geçerek kaçtı.
TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Kanlar içinde yerde kalan Alpay, olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kamera güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı