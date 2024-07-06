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Tokat'ta feci kazada araç pert oldu, 1 kişi öldü! Mahalleli ayaklandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Temmuz 2024 04:22 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 04:24

Tokat'ta mahallelinin sık sık kaza yaşandığı için işaret ettiği caddede yaşanan kazada can kaybı yaşandı.

Turhal'da, Yasin Çınar'ın (25) kullandığı 60 AEG 854 plakalı otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Mehmet İhsan Akgöz (66) idaresindeki 60 AFC 191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Çınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta feci kazada araç pert oldu, 1 kişi öldü! Mahalleli ayaklandı - 1. Resim

Akgöz ise buradaki tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ AYAKLANDI

Öte yandan kazanın meydana geldiği caddede toplanan mahalle sakinleri, daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi ve bir süre yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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