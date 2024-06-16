Tokat'ta iki grup arasında silahlı kavga

16 Haziran 2024 06:00 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 06:10

Olay gece saatlerinde sanayi sitesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup sanayi sitesinde karşılaştı.

Metehan E. içerisinde husumetlileri bulunan otomobile tabanca ile ateş etti. Araçta bulunan Fatih G, Hüseyin K, Berkant K ve Turan Ü. tüfekle karşılık vermek istedi. Gece bekçileri olaya müdahale etti.

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltların devam edeceği öğrenildi.