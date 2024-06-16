Tokat'ta iki grup arasında silahlı kavga
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 06:00 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 06:10
Tokat'ta aralarında husumet bulunan iki grup sanayi sitesinde karşılaştı. Silah ve tüfeğin kullanıldığı çatışmada 1 kişi yaralandı.
Olay gece saatlerinde sanayi sitesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup sanayi sitesinde karşılaştı.
Metehan E. içerisinde husumetlileri bulunan otomobile tabanca ile ateş etti. Araçta bulunan Fatih G, Hüseyin K, Berkant K ve Turan Ü. tüfekle karşılık vermek istedi. Gece bekçileri olaya müdahale etti.
Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Meydana gelen olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltların devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı