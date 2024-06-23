Tokat'ta market çalışanına dayak! Saçından tutup kafasını dolaba vurdu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
23 Haziran 2024 22:29 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 22:43
Tokat merkezde bir zincir market çalışanı müşteriye şiddet uyguladı. Kadın müşterinin saçından tutan çalışan defalarca kez dondurucu dolabına vurdu. Korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı.
Kanal 60 TV'de yer alan bilgiye göre, Tokat'ta meydana gelen olayda, genç bir kadın, market çalışanı kadının saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak şiddet uyguladı.
GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
Çalışanın sağlık durumu hakkında bilgi alınmazken şiddete uğrayan tarafın karakola gidip müşteriden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kaynak: TGRT Haber