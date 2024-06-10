Tokat’ta orman yangını: Rüzgardan hızla yayıldı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 16:42 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:43
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgar sebebiyle hızla yayıldı.
Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü ormanlık alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, ekipler harekete geçti.
GENİŞ ALANA YAYILDI
Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı