Tokat’ta orman yangını: Rüzgardan hızla yayıldı

10 Haziran 2024 16:42 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:43

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü ormanlık alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, ekipler harekete geçti.

GENİŞ ALANA YAYILDI

Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.