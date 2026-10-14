Tokat'ta salgın sonrası içme suyu temiz çıktı mı, çeşme suyu kullanılır mı? Norovirüs nedir?

Tokat'ta 9 Ekim 2026 akşamından itibaren görülen sağlık şikâyetleri nedeniyle kentte geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin hastanelere başvurduğu olayda şebeke suyundan alınan numuneler incelenirken, hastalarda görülen belirtiler norovirüs ihtimalini gündeme getirdi. Peki, Tokat'ta salgın neden oldu, norovirüs nedir? İçme suyu temiz çıktı mı, vatandaşlar şebeke suyunu kullanabilir mi?

TOKAT'TA SALGIN NEDEN OLDU?

Tokat'ta 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle hastanelere başvurularda artış yaşandı. Yaklaşık 5 bin kişinin etkilendiği olayın ardından ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, salgının kaynağının henüz kesin olarak belirlenmediğini açıkladı. Yazıcıoğlu, uzmanların norovirüs ihtimali üzerinde durduğunu belirterek vatandaşlara kişisel hijyen konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Karaman da hastalarda görülen belirtilerin norovirüs enfeksiyonuyla uyumlu olduğunu söyledi. Ancak Karaman, etkenin kesinleştiğini gösteren bir tetkik sonucunun henüz açıklanmadığını vurguladı.

Bu nedenle Tokat'taki salgının kesin nedeninin norovirüs olduğu henüz doğrulanmış değil. Hastalığın kaynağının belirlenmesi için incelemelerin sonuçlarının netleşmesi gerekiyor.

NOROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini etkileyen, bulaşıcı bir virüstür. Özellikle bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilere neden olabilir. Enfeksiyon, kirlenmiş su veya yiyeceklerin tüketilmesi ve enfekte kişilerle temas yoluyla bulaşabilir.

Norovirüs enfeksiyonunda görülebilen başlıca belirtiler şunlardır:

Bulantı ve kusma

Sulu ishal

Karın ağrısı ve kramplar

Halsizlik

Kas ağrısı

Baş ağrısı

Belirtiler genellikle virüsle temastan sonraki 12 ila 48 saat içinde ortaya çıkar. Sağlıklı yetişkinlerde hastalık çoğunlukla 1 ila 3 gün içinde gerileyebilir. Ancak kusma ve ishal nedeniyle gelişen sıvı kaybı, özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturabilir.

TOKAT'TA İÇME SUYU TEMİZ ÇIKTI MI?

Tokat'ta salgının ardından şebeke suyunun güvenilirliği de gündeme geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekipleri, kentteki su numunelerinden örnekler alarak inceleme yaptı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde su numunelerinin temiz çıktığı yönünde ön bilgi aldıklarını açıkladı.

Yazıcıoğlu, belediye tarafından beklenen iki analiz sonucunun da negatif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Testlerin sonucu geldi. Temiz olarak çıktığını söylediler. Tabii ki vatandaşlarımız endişede idi. Biz tüm tedbirlerimizi alarak klor seviyemizi artırdık. Biraz daha böyle devam edecek.”

Belediye Başkanı, açıklamasında salgının kesin nedeninin henüz belirlenmediğini de ifade etti. Dolayısıyla su numunelerinin temiz çıktığı yönündeki açıklama, salgının kaynağının kesin olarak tespit edildiği anlamına gelmiyor.

TOKAT'TA ŞEBEKE SUYU KULLANILIR MI?

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, su numunelerinin temiz çıktığı yönünde ön bilgi aldıklarını ve klor seviyesinin artırıldığını açıkladı. Ancak paylaşılan bilgilerde, şebeke suyunun kullanımıyla ilgili kapsamlı ve kesin bir resmî açıklamanın ayrıntıları yer almıyor.

Bu nedenle yalnızca ön analiz bilgisine dayanarak suyun salgınla ilişkisi hakkında kesin bir sonuca varmak doğru değil. Vatandaşların, içme suyu konusunda valilik, il sağlık müdürlüğü ve belediyenin güncel duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Yetkili kurumlar tarafından suyun kullanımıyla ilgili bir kısıtlama veya ek önlem duyurulması durumunda bu talimatlara uyulmalı. Şüpheli su tüketimiyle bağlantılı olabileceği düşünülen belirtiler ortaya çıkarsa sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

TOKAT'TAKİ SALGINDA VAKALAR AZALIYOR MU?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Karaman, hastane başvurularının cumartesi gününden itibaren arttığını, açıklama yaptığı sırada ise başvurularda bir miktar azalma görüldüğünü belirtti.

Karaman, hastaların çoğunda bulantı, kusma ve halsizlik şikâyetlerinin öne çıktığını; bazı kişilerde ishal, kas ağrısı ve baş ağrısının da görüldüğünü aktardı.

Hastalarda sıvı kaybının önlenmesinin önemine dikkat çeken Karaman, yeme ve içme güçlüğü yaşayan bazı hastalara serum yoluyla sıvı desteği verildiğini söyledi. Ayrıca hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Başvurulardaki azalma olumlu bir gelişme olsa da salgının kesin nedeni ve yayılımının sona erip ermediği, yetkililerin açıklayacağı güncel verilerle değerlendirilmeli.

NOROVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Norovirüsün bulaşmasını önlemek için kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle salgın şüphesi bulunan dönemlerde şu önlemler önem taşıyor:

Elleri sabun ve suyla düzenli olarak yıkamak.

Güvenilir olmayan su kaynaklarından su tüketmemek.

Meyve ve sebzeleri uygun şekilde yıkamak.

Gıda hazırlama ve saklama kurallarına uymak.

Kusma veya ishal şikâyeti bulunan kişilerle yakın temasta dikkatli olmak.

Ortak kullanılan yüzeyleri uygun temizlik ürünleriyle temizlemek.

Norovirüs şüphesinde en önemli konulardan biri sıvı kaybının önlenmesidir. Özellikle bebeklerde, çocuklarda ve yaşlılarda idrar miktarında azalma, ağız kuruluğu, belirgin halsizlik veya sıvı alamama gibi belirtiler görülürse gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.