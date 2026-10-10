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 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 00:00

Tokat'ta yaklaşık 1400 kişi hastanelere başvurdu: Vatandaşlara "Suyu kaynatın" uyarısı

Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaklaşık 1400 kişi hastanelik oldu. Şikayetlerin nedeni araştırılırken yetkililer musluk suyuna karşı uyarı yaptı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 00:00

'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleriyle yaklaşık bin 400 kişi hastanelere başvururken, 15 kişinin yatarak tedavi gördüğü bildirildi. Yetkililer, içme suyundan alınan son numunelerin analiz sonuçları kesinleşene kadar vatandaşlara suyu kaynatarak tüketmeleri uyarısında bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Tokat'ta yaklaşık 1400 kişi hastanelere başvurdu: Vatandaşlara "Suyu kaynatın" uyarısı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Tokat'ta yaklaşık 1400 kişi mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvururken, yetkililer içme suyunu kaynatarak tüketme uyarısında bulundu.
Tokat kent merkezinde yaklaşık bin 400 kişi mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu.
Bu kişilerden 15'i yatarak tedavi görüyor.
Vatandaşlara, içme suyundan alınan son numunelerin analiz sonuçları kesinleşene kadar suyu kaynatarak tüketmeleri uyarısında bulunuldu.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Tokat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat, gelişmeler hakkında basın açıklaması yaptı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Tokat'ta yaklaşık 1400 kişi hastanelere başvurdu: Vatandaşlara "Suyu kaynatın" uyarısı

TOKAT'TA YÜZLERCE KİŞİ HASTANELİK OLDU

Tokat kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşandı. İlk olarak çocuklarda görülen şikâyetlerin ardından yetişkinlerin de sağlık kuruluşlarına başvurmasıyla hasta sayısı yaklaşık bin 300 ila bin 400'e ulaştı. Yaşanan gelişmeler üzerine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Tokat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat, basın açıklaması yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Tokat'ta yaklaşık 1400 kişi hastanelere başvurdu: Vatandaşlara "Suyu kaynatın" uyarısı

"SUYU KAYNATARAK KULLANIN"

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, kent genelindeki içme sularının İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak denetlendiğini belirterek, "Tokat'taki içme sularımız her zaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmektedir. Şehrimizin dört bir yanından alınan içme suyu numuneleri düzenli olarak analiz edilmektedir. İçme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemde bile içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir. En son 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Test sonuçları açıklanana kadar vatandaşlarımızın geçici bir süre temkinli davranarak suyu kaynatıp kullanmalarını önemle rica ediyorum. Bu süre zarfında klorlama nedeniyle içme sularında hafif bir koku olabilir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirme için resmi kurumlarımızı takip etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

"15 HASTAMIZ YATARAK TEDAVİ GÖRÜYOR"

Tokat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat ise, hastanelere yapılan başvuruların ilk olarak çocuklarda başladığını, daha sonra yetişkinlerde de benzer şikâyetlerin görüldüğünü söyledi. Canbolat, "Bize ilk etapta çocuk hastalarımız bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetiyle başvurdu. Daha sonra yetişkin hastalarımızda da benzer şikâyetler görüldü. Şu anda yatarak tedavi gören 15 hastamız var. Hepsinin genel sağlık durumu iyi. Dün akşam saat 21.00 sıralarında başlayan başvurularda toplam sayı bin 300 ila bin 400 civarında. Ancak süreç devam ettiği için bu sayılar değişkenlik gösterebilir" diye konuştu.
Yetkililer, yaşanan sağlık şikâyetlerinin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi. İçme suyuyla ilgili son analiz sonuçları henüz kesinleşmezken, vatandaşlardan tedbir amacıyla musluk suyunu kaynatarak tüketmeleri ve resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri istendi.

ETİKETLER
#Tokat
#içme suyu
#Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
#İhsan Canbolat
#Sağlık Şikayetleri
#Gündem
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